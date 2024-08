Emergência em Campo: Juan Izquierdo Desmaia Durante Jogo O zagueiro do Nacional, do Uruguai, Juan Izquierdo desmaiou no gramado e foi levado ao hospital depois de... Ric|Do R7 23/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h21 ) ‌



Atleta Juan Izquierdo desmaia em campo e segue na UTI após jogo contra São Paulo

O zagueiro do Nacional, do Uruguai, Juan Izquierdo desmaiou no gramado e foi levado ao hospital depois de sofrer uma arritmia cardíaca durante o segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo no estádio Morumbis, na quinta-feira (22).

