Emergência na BR-277: Caminhão Carregado com Biodiesel Usa Área de Escape

Caminhão carregado com líquido inflamável utiliza área de escape na BR-277; vídeo

O motorista de um caminhão, ao perceber que o veículo estava sem freio, precisou utilizar a área de escape na altura do km 37, na BR-277, no Paraná, sentido Litoral do Estado, neste sábado (27). O caminhão estava carregado com 45 mil litros de biodiesel, um material inflamável.

