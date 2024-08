Emergência no Palco: Luan Pereira Deixa Show em Barretos O cantor sertanejo Luan Pereira, de 20 anos, saiu do palco da Festa do Peão de Barretos, evento tradicional... Ric|Do R7 16/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h26 ) ‌



Luan Pereira passa mal e deixa palco da Festa de Barretos

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 20 anos, saiu do palco da Festa do Peão de Barretos, evento tradicional no interior de São Paulo, antes do horário previsto, pois estava passando mal e precisou ir ao hospital.

