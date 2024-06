Emicida: o ápice da música em show emocionante na Live Curitiba No último sábado (22) o rapper Emicida desembarcou em Curitiba para se apresentar na Live, com o show AmarElo – A Gira Final. Depois...

Alto contraste

A+

A-

Emicida demonstrou ser o ápice depois do ápice em show na Live Curitiba

No último sábado (22) o rapper Emicida desembarcou em Curitiba para se apresentar na Live, com o show AmarElo – A Gira Final. Depois de 1h30 de atraso, devido a problemas técnicos, o músico subiu ao palco. Sereno, vestido de branco, Emicida iniciou tocando Tudo é pra ontem e, com os versos "viver é partir, voltar e repartir", o músico deu o tom do início do show. O clima era de paz.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (25/06/2024), segundo o Climatempo

• Emicida demonstrou ser o ápice depois do ápice em show na Live Curitiba

• Rajadas de vento de até 90 km/h atingem o Paraná; veja áreas afetadas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.