Emoção à beira da tragédia: cachorro não se separa do dono após morte de pescador

Pescador morre no PR e reação de cachorro emociona: “Tentou entrar no rabecão”

Um pescador de 69 anos foi encontrado morto em um sítio em Londrina, na região Norte do Paraná, na última semana. Durante o resgate do cadáver, a reação do cachorro da vítima chamou atenção. O animal não quis se separar do dono e teve que ser segurado por policiais para que o copo fosse removido.

