Emoção à flor da pele: caminhoneiro relata tragédia na BR-116

Caminhoneiro se emociona ao falar sobre acidente na BR-116: “Dói na alma”

O caminhoneiro Nivaldo Valério da Silva, que trabalha nas estradas há 27 anos, não conteve as emoções ao ver o acidente na BR-116, que resultou em seis mortes. O motorista parou no local, devido às interdições, e ficou bastante abalado ao ver a cena do carro prensado entre duas carretas.

