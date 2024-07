Emocionante descoberta: homem encontra corpo do irmão com ajuda de cachorro no Paraná Um homem marcou um compromisso com o irmão, mas ele não compareceu ao local. Ao chegar na residência do parente não o encontrou,... Ric|Do R7 19/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem encontra corpo do irmão com ajuda de cachorro no Paraná Caroline de Souza Machado

Um homem marcou um compromisso com o irmão, mas ele não compareceu ao local. Ao chegar na residência do parente não o encontrou, mas notou que um cachorro não parava de latir e ao verificar encontrou o corpo do irmão. O caso foi registrado na quinta-feira (18), em Roça Velha, no distrito de Itaiacoca, em Ponta Grossa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem encontra corpo do irmão com ajuda de cachorro no Paraná

• Colisão entre caminhões causa duas mortes na BR-277, no Paraná

• CEO da Neodent é o palestrante do próximo Estrela ADVB/PR em Maringá