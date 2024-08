Emocionante homenagem: filho de motoboy morto por blogueira visita o túmulo no Dia dos Pais O pequeno Enzo, filho de Jheykson Roger Medeiros, motoboy que morreu em um acidente causado por uma blogueira... Ric|Do R7 19/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h36 ) ‌



O pequeno Enzo, filho de Jheykson Roger Medeiros, motoboy que morreu em um acidente causado por uma blogueira, foi fotografado deitado sobre o túmulo do pai no dia dos pais. O homem, de 36 anos, foi atingido por um carro enquanto trabalhava no bairro Boqueirão, em Curitiba, em setembro de 2022.

