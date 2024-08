Empate Dramático: Athletico e Internacional em Jogo de Viradas Com um time misto, o Athletico levou um gol aos 50 do segundo tempo e só empatou com o Internacional por... Ric|Do R7 11/08/2024 - 21h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 21h15 ) ‌



Athletico leva o empate do Inter no último lance e estaciona na classificação

Com um time misto, o Athletico levou um gol aos 50 do segundo tempo e só empatou com o Internacional por 2 a 2. Wesley abriu o placar, João Cruz e Canobbio viraram, mas Wanderson deixou tudo igual neste domingo (11), no Beira-Rio, pela 22ª rodada.

