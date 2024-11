Empoderamento feminino em ação: gincana da Cresol Progresso Com dinamismo e muito conteúdo, a Cresol Progresso realizou em Palotina, no Paraná, mais um encontro do projeto “Potencializa Elas”. […]... Ric|Do R7 14/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h08 ) twitter

Cresol Progresso promove gincana cooperativa com grupo de mulheres no PR

Com dinamismo e muito conteúdo, a Cresol Progresso realizou em Palotina, no Paraná, mais um encontro do projeto “Potencializa Elas”. A iniciativa, que visa ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres cooperadas, reuniu as participantes no auditório da associação comercial do município no dia 30 de setembro.

