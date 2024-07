Empresa responsável por ônibus escolar acidentado é multada em R$ 30 mil pela Prefeitura de Apucarana A Prefeitura de Apucarana multou em R$ 30 mil a empresa responsável pelo ônibus do transporte escolar que tombou em uma curva em... Ric|Do R7 23/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h13 ) ‌



Prefeitura de Apucarana multa empresa responsável por ônibus escolar acidentado

A Prefeitura de Apucarana multou em R$ 30 mil a empresa responsável pelo ônibus do transporte escolar que tombou em uma curva em abril deste ano. No acidente, que teria sido provocado por uma falha mecânica no veículo, 16 estudantes se feriram. A punição é resultado do processo administrativo aberto pela prefeitura logo após a ocorrência.

