Empresário coloca Paulinho na mira do Coritiba; clube nega O volante Paulinho, ex-Corinthians, pode estar na mira do Coritiba. O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, confirma o interesse...

Empresário põe Paulinho, ex-Corinthians, na mira do Coritiba; clube nega

O volante Paulinho, ex-Corinthians, pode estar na mira do Coritiba. O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, confirma o interesse do Coxa; já o clube nega. As informações são do repórter Rogério Scarione, da Jovem Pan News 107.1.

