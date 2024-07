Empresário é detido com arma em carro de aplicativo Um passageiro de um carro de aplicativo foi preso nesta terça-feira (16), após o veículo ser abordado pela Polícia Militar do Paraná...

‌



A+

A-

Empresário passageiro de carro de aplicativo é preso com pistola e drogas

Um passageiro de um carro de aplicativo foi preso nesta terça-feira (16), após o veículo ser abordado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) no bairro Uberaba, em Curitiba. O homem, que é empresário, estava acompanhado de uma mulher no banco traseiro e portava uma pistola. No momento da abordagem, o rapaz deixou a arma no veículo, porém, os agentes localizaram a pistola.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Empresário passageiro de carro de aplicativo é preso com pistola e drogas

• Dupla é espancada a ‘pauladas’ no meio da rua na Grande Curitiba; vídeo

• Série Cooperativismo: jovens líderes preparam sucessão familiar