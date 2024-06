Alto contraste

Empresário que atirou em suspeito de assalto no PR será investigado novamente Caroline de Souza Machado

Uma tentativa de assalto terminou com o suspeito baleado pelo proprietário de uma loja de celulares, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi registrado no dia 13 de junho. Inicialmente, no primeiro inquérito do caso, a ação do empresário foi considerada como legítima defesa. Porém, o juiz pediu que a polícia reabrisse a investigação do caso.

