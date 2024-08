Empresário Sobrevive a Tragédia e Recebe Alta Após Acidente no PR O empresário Roberto Favaro, uma das vítimas atingidas por uma caminhonete que invadiu um restaurante em... Ric|Do R7 06/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 14h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sobrevivente de acidente que matou mãe e filha em restaurante recebe alta no PR Caroline de Souza Machado

O empresário Roberto Favaro, uma das vítimas atingidas por uma caminhonete que invadiu um restaurante em Ibiporã, no Norte do Paraná, recebeu alta no último fim de semana. O acidente que tirou a vida da esposa e da filha de Roberto foi registrado por câmeras de segurança do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Sobrevivente de acidente que matou mãe e filha em restaurante recebe alta no PR

• Júri popular de Jorge Guaranho é remarcado para fevereiro de 2025

• Mulher baleada morre no hospital, enquanto companheiro segue internado