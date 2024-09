Encontro de empreendedorismo impulsiona cooperados da Cresol O Programa Empreendedorismo Rural e Urbano desenvolve ações que promovam melhorias na vida dos cooperados do campo e da cidade O post... Ric|Do R7 12/09/2024 - 10h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 10h41 ) ‌



Cresol promove 3º Encontro Empreendedorismo e aprimora programa aos cooperados

Realizado pelo Sistema Cresol em Cascavel, no Oeste do Paraná, o 3º Encontro Empreendedorismo contou com a participação de 150 colaboradores envolvidos no Programa Empreendedorismo Rural e Urbano. O evento foi nos dias 2,3 e 4 de setembro e abordou aspectos operacionais da execução do programa, além de momentos de formação para aprimoração das ações.

