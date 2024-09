Entenda a importância do dia 7 de setembro para o Brasil No dia 7 de setembro de em 1822, aconteceu um marco histórico no país às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. O post O que é comemorado... Ric|Do R7 02/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h31 ) ‌



O que é comemorado no dia 7 de setembro? Confira

No dia 7 de setembro é celebrada a Independência do Brasil, e, desde 1946, por lei federal, a data é feriado nacional. Neste dia, em 1822, aconteceu um marco histórico no país: D. Pedro I proclamou independência às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.

