Entenda o que acontece com a criança que matou 23 animais no Paraná

O que irá acontecer com criança de 9 anos que matou 23 animais no PR? Entenda

A criança de nove anos que entrou em um hospital veterinário e matou 23 animais, em Nova Fátima, no Norte do Paraná, não responderá pelo ato, já que conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não respondem criminalmente.

