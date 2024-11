Entenda por que São Paulo sofre mais com temporais que o Paraná O Sul e Sudeste do Brasil estão em alerta de temporal neste fim de semana por conta de uma área […] O post Por que São Paulo é mais... Ric|Do R7 18/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por que São Paulo é mais afetado pelo temporal que o PR? Especialista explica

O Sul e Sudeste do Brasil estão em alerta de temporal neste fim de semana por conta de uma área de baixa pressão que atinge a faixa central do continente. O governo de São Paulo, inclusive, montou um gabinete de crise para enfrentar as fortes chuvas. Mas porque o principal estado do país está sendo mais castigado que os demais estados, como por exemplo o Paraná? Veja o que diz um especialista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Por que São Paulo é mais afetado pelo temporal que o PR? Especialista explica

• A moda dos biquínis para essa estação

• Desafiando a cultura do sucesso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.