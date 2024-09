Entrada gratuita para crianças em jogo da Seleção é recomendada Anteriormente, a empresa responsável pela venda de ingressos havia garantido entrada gratuita de crianças menores de 7 anos no jogo... Ric|Do R7 05/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h01 ) ‌



DPE-PR recomenda entrada gratuita de crianças em jogo da Seleção em Curitiba

Na véspera do jogo da Seleção brasileira em Curitiba, que acontece nesta sexta-feira (6), o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) emitiu uma recomendação para garantir a entrada gratuita de crianças no jogo. A partida entre Brasil e Equador acontecerá no Estádio Major Antônio Couto Pereira.

