Entrevista Impactante: Mulher Relata Violência em Abordagem Policial O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (27) vai exibir uma entrevista com a mulher agredida com tapas e chutes... Ric|Do R7 27/08/2024 - 07h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 07h00 )



RIC Notícias Manhã exibe entrevista com mulher agredida por policial em abordagem

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (27) vai exibir uma entrevista com a mulher agredida com tapas e chutes por um policial militar durante uma ocorrência de perturbação de sossego. O governador do Paraná, Ratinho Junior, se manifestou sobre a situação. Conforme o político, houve excesso por parte do militar e o profissional já foi afastado. Assista:

