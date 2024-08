Entrevista Reveladora: Vanessa Reinhart e a Assistência Técnica no Paraná Vanessa Reinhart fala sobre a assistência técnica aos produtores rurais do Paraná. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo... Ric|Do R7 26/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vanessa Reinhart fala sobre a assistência técnica aos produtores rurais do Paraná

Vanessa Reinhart fala sobre a assistência técnica aos produtores rurais do Paraná. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vanessa Reinhart fala sobre a assistência técnica aos produtores rurais do Paraná

• Steven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, morre aos 76 anos

• PM tenta impedir briga de casal, mas é atacado com faca