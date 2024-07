Equipe de profissionais se mobiliza para atender vítimas de acidente em Curitiba Aproximadamente 40 profissionais, entre policiais militares, guardas municipais, socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu, além... Ric|Do R7 23/07/2024 - 00h23 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h23 ) ‌



Cerca de 40 profissionais estiveram envolvidos no atendimento aos feridos

Aproximadamente 40 profissionais, entre policiais militares, guardas municipais, socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu, além de outros oficiais das Corporações, estiveram envolvidos no atendimento aos passageiros feridos, na noite desta segunda-feira (22), no Centro de Curitiba. Os 28 feridos foram retirados do ônibus e muitos receberam atendimento na Praça Rui Barbosa.

