Erro médico fatal: idoso perde a vida em cirurgia confusa

Idoso morre em cirurgia após médico confundir e tirar fígado em vez de baço

Um idoso de 70 anos morreu durante uma cirurgia após um médico se confundir e remover o fígado em vez do baço, que estava com anormalidades. O caso aconteceu em um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, na semana passada, mas os detalhes do ocorrido só foram divulgados recentemente.

