Escândalo: Criança é levada ao motel pela mãe e fica nua com dois homens em banheira no PR Uma mulher foi presa na última sexta-feira (5), em um motel localizado em Pato Branco, no Sudoeste do Estado. Conforme informações...

Criança é levada ao motel pela mãe e fica nua com dois homens em banheira no PR Caroline de Souza Machado

Uma mulher foi presa na última sexta-feira (5), em um motel localizado em Pato Branco, no Sudoeste do Estado. Conforme informações da Polícia Militar, a suspeita estava com o filho, de 6 anos, e três homens no local. De acordo com os registros, a criança estava nua e a mãe usando apenas peças íntimas.

