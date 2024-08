Escândalo em Mandaguaçu: Fraudes Milionárias em Foco A Prefeitura de Mandaguaçu, no Norte do Paraná, foi alvo de operação do Grupo de Atuação Especial de Combate... Ric|Do R7 01/08/2024 - 17h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h13 ) ‌



Possíveis fraudes de R$ 15 milhões na Prefeitura de Mandaguaçu são investigadas

A Prefeitura de Mandaguaçu, no Norte do Paraná, foi alvo de operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), nesta quinta-feira (01). A operação investiga possíveis crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, fraudes licitatórias e lavagem e ocultação de bens e valores relacionados à prefeitura.

