Escândalo em Palmas: MP aciona prefeito, nora e empresa por contrato irregular na saúde

MP aciona prefeito de Palmas, nora e empresa por contrato irregular na saúde

O Ministério Público do Paraná (MPPR) acionou o prefeito de Palmas, no Centro-Sul do estado, e uma empresa de saúde após constatar indícios de irregularidades em contratos, que podem ter gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 1,7 milhões aos cofres do município. Além disso, o MP também acionou uma ex-servidora municipal, nora do prefeito, e sócia do estabelecimento de saúde.

