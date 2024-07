Ric |Do R7

Escândalo no gabinete de Gilberto Ribeiro: funcionários são denunciados por falsidade ideológica Três funcionários comissionados do gabinete do deputado estadual Gilberto Ribeiro (PL) foram denunciados pelo Ministério Público...

Funcionários de Gilberto Ribeiro são denunciados por falsidade ideológica

Três funcionários comissionados do gabinete do deputado estadual Gilberto Ribeiro (PL) foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por falsidade ideológica e nepotismo. A repotagem teve acesso à íntegra da denúncia.

