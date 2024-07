Escândalo no Paraná: Vereador é alvo de operação do MP por desvio de dinheiro público O Ministério Púbico deflagrou nesta segunda-feira (1º), duas operações independentes que tratam de indícios da prática dos crimes...

Vereador do Paraná é alvo de operação do MP por desvio de dinheiro público Caroline de Souza Machado

O Ministério Púbico deflagrou nesta segunda-feira (1º), duas operações independentes que tratam de indícios da prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, fraude a licitações e organização criminosa por servidores públicos em Guarapuava, no litoral do Paraná. Entre os alvos estão: um ex-secretário municipal de Educação do Município (atualmente vereador), um engenheiro civil do Município e familiares dos dois agentes públicos, suspeitos de receberem propina. Os demais são seis empresas e nove pessoas vinculadas a um conglomerado empresarial que teriam realizado os pagamentos.

