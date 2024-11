Esposa de empresário morto é impedida de entrar em apartamento do marido Esposa de empresário morto é impedida de entrar em apartamento do marido Ric|Do R7 09/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h49 ) twitter

Esposa de empresário morto

Esposa do empresário paranaense morto em delegacia de São Paulo, Samara Monteiro Pinheiro afirma que não consegue ter acesso ao apartamento do marido pois está impedida de entrar no condomínio residencial após a amante do homem afirmar que é a esposa da vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa situação complicada.

