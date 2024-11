Esposa de empresário morto em São Paulo diz que cuidaria do filho da amante Esposa de empresário morto em São Paulo diz que cuidaria do filho da amante Ric|Do R7 08/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h49 ) twitter

Esposa do empresário morto

Samara Monteiro Pinheiro, esposa do empresário paranaense morto em São Paulo pela Polícia Militar (PM), disse que aceitaria cuidar do filho da amante do marido.

