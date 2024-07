Ric |Do R7

Esposa é suspeita de estuprar marido com barra de ferro na frente dos filhos

Uma mulher, de 40 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil por estupro de vulnerável contra o marido. O caso foi registrado no último fim de semana, em Marechal Deodoro (AL). Conforme as investigações, o filho do casal, de 10 anos, foi obrigado a filmar o crime.

