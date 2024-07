Esquema de desmanche e venda de peças roubadas é desarticulado em Londrina

‌



A+

A-

Polícia desmonta esquema de desmanche e venda de peças roubadas em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) desmontou um esquema de venda de peças automotivas roubadas e fechou um desmanche de carros em Londrina, no norte do Paraná. Ao longo da operação, finalizada na terça-feira (9), os policiais prenderam quatro homens por receptação. Além disso, a polícia apreendeu mais de 100 peças veiculares com registro de furto e roubo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia desmonta esquema de desmanche e venda de peças roubadas em Londrina

• Policial e filho adolescente são suspeitos de envolvimento em morte em tabacaria

• Criança morre após ter pescoço cortado por linha de pipa com cerol