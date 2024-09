Esquema fraudulento: esposa de PM é detida por enganar colegas A esposa de um policial militar, de 40 anos, foi presa suspeita de enganar 25 policiais militares do Paraná com um esquema de investimento... Ric|Do R7 05/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Esposa de policial militar é presa suspeita de aplicar golpes em PMs no Paraná

A esposa de um policial militar, de 40 anos, foi presa suspeita de enganar 25 policiais militares do Paraná com um esquema de investimento fraudulento. A mulher é suspeita de prometer altos lucros para aqueles que investissem no mercado imobiliário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Esposa de policial militar é presa suspeita de aplicar golpes em PMs no Paraná

• Moradoras da Grande Curitiba levam maiores prêmios do Nota Paraná

• Maringá registra primeiro caso de Mpox; outros três são investigados