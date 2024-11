Estilos que se encontram: skate e surf na moda contemporânea O mar, a areia, e a conexão com a natureza do surf, além da liberdade que o skate proporciona, foram […] O post Conectando as ruas... Ric|Do R7 17/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Urban stylish young girl walking with skateboard. Outdoors portrait of active sport woman model. Healthy lifestyle. Extreme sports. Fashion look, outdoor hipster portrait. Close up portrait of a pretty young girl chewing bubble gum.

O mar, a areia, e a conexão com a natureza do surf, além da liberdade que o skate proporciona, foram propulsores de um estilo de vida que influencia toda uma geração. Das gírias, passando pela música e a forma de vestir, esses esportes representam uma maneira de pensar que foi absorvida pela moda, e é parte essencial do streetwear das grandes cidades do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Conectando as ruas e o mar: como os estilos skate e surf convivem na moda atual

• Dois atletas morrem durante Mundial de Triatlo; uma vítima foi identificada

• Perigos nas rodovias: Acidentes fatais aumentam 6% nas rodovias federais do Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.