Estrutura do Foz Internacional Boat Show 2024 é destruída por ventos fortes Estrutura do Foz Internacional Boat Show 2024 é destruída por ventos fortes Ric|Do R7 27/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foz Internacional Boat Show 2024

Parte da estrutura do Foz Internacional Boat Show ficou totalmente destruída após os ventos fortes que atingiram Foz Do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre os danos e as previsões do tempo!

Leia Mais em Ric:

Jovem explode banco com uma bomba caseira, que este aprendeu a fabricar na internet

Temporal no Paraná: saiba como se proteger em uma tempestade

Black Friday 2024: Procon alerta consumidores na hora da compra