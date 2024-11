Estudante de medicina é flagrado produzindo anabolizantes falsos em Foz Falsos anabolizantes foram apreendidos pela Polícia Civil (PCPR), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Os produtos eram produzidos... Ric|Do R7 18/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falsos anabolizantes produzidos por estudante são apreendidos em Foz

Falsos anabolizantes foram apreendidos pela Polícia Civil (PCPR), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Os produtos eram produzidos por um estudante de medicina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• 13º salário: primeira parcela deve ser paga até novembro; entenda

• Falsos anabolizantes produzidos por estudante são apreendidos em Foz

• Mulher é atropelada pelo próprio carro, fica prensada e tem fratura grave; ninguém dirigia o carro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.