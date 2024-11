Etapa final do Ficthon ocorre com objetivo de solucionar problemas na comunidade Etapa final do Ficthon ocorre com objetivo de solucionar problemas na comunidade Ric|Do R7 07/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h10 ) twitter

Ficthon

O Senac PR realizará a última etapa do do Ficthon no próximo sábado (9), a partir das 9h da manhã. O projeto é voltado para estudantes dos cursos superiores de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Gastronomia, que consiste em desenvolver soluções dentro das ODS da ONU para problemas da comunidade em geral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as novidades!

