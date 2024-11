Evacuação em laticínio após vazamento de gás perigoso no Paraná Uma empresa de laticínios, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, foi evacuada no final da tarde deste […] O post Empresa... Ric|Do R7 14/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa de laticínio é evacuada após vazamento de gás tóxico no Paraná

Uma empresa de laticínios, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, foi evacuada no final da tarde deste domingo (14) após o vazamento de aproximadamente 3 mil litros de amônia. O gás é considerado tóxico e corrosivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Empresa de laticínio é evacuada após vazamento de gás tóxico no Paraná

• Novidades e delícias do oktober vegan fest

• Festa do Dia das Crianças na Vila Torres: ação mobiliza parceiros e garante um dia inesquecível



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.