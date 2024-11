Evento em Curitiba promete inovação e networking para líderes O evento “Inovação Humana: Transformando o Futuro” será realizado nesta quarta-feira (23) em Curitiba, no Teatro Regina Vogue (Shopping... Ric|Do R7 22/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h29 ) twitter

“Inovação Humana: Transformando o Futuro” reúne líderes em Curitiba

O evento “Inovação Humana: Transformando o Futuro” será realizado nesta quarta-feira (23) em Curitiba, no Teatro Regina Vogue (Shopping Estação). Conforme os organizadores, o evento oferecerá uma experiência diferenciada aos participantes, principalmente líderes e executivos que desejam se destacar. Os ingressos para o evento estão à venda a partir de R$124,50 no site oficial do teatro.

