Evento em Curitiba reúne 2 mil dançarinos para o maior Festival Internacional de Danças Urbanas da América Latina

Festival Internacional de Danças Urbanas reúne 2 mil dançarinos em Curitiba

A 21ª edição do Festival Internacional de Danças Urbanas acontece em Curitiba neste fim de semana (5, 6 e 7) com mais de dois mil dançarinos e 90 grupos de dança. Este é o maior evento dessa natureza na América Latina e tem apoio da Joy Eventos e divulgação exclusiva da rádio Jovem Pan Curitiba 103,9 FM, duas empresas do Grupo Ric.

