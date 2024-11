Ex-atacante de time paranaense e influencer são presos com carro roubado Ex-atacante de time paranaense e influencer são presos com carro roubado Ric|Do R7 15/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h08 ) twitter

Jogador preso e influencer presa

O jogador de futebol Raul Mendes e a influencer Cris Reinheimer foram presos na última quinta-feira (14), em Cuiabá, no Mato Grosso, após serem flagrados com um carro roubado. Raul disputou o campeonato paranaense deste ano pelo Cianorte, no Noroeste do Paraná.

