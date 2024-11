Ex-bailarina do Faustão é presa pela Polícia Civil em São Paulo Ex-bailarina do Faustão é presa pela Polícia Civil em São Paulo Ric|Do R7 19/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h29 ) twitter

Natacha Horana

A dançarina e influenciadora Natacha Horana foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Estado de São Paulo no dia 14 de novembro, acusada de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e associação criminosa. As informações são do Portal Leo Dias. Os policiais também apreenderam um carro, bolsas e R$119.650 em dinheiro vivo.

