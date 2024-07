Ric |Do R7

Ex-jogador Dunga e esposa recebem alta após acidente no Paraná O ex-jogador da seleção brasileira, Dunga, e a esposa Evanir Miller da Silva Verri, tiveram alta e deixaram o Hospital Angelina Caron...

‌



A+

A-

Dunga e esposa ganham alta após acidente de carro no Paraná

O ex-jogador da seleção brasileira, Dunga, e a esposa Evanir Miller da Silva Verri, tiveram alta e deixaram o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste domingo (14). O casal se envolveu em um acidente de carro no sábado (13), no quilômetro 39 da BR-116.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Dunga e esposa ganham alta após acidente de carro no Paraná

• Madrasta é presa após agredir e raspar cabelo de enteada no Paraná

• Temporal atinge o Paraná com rajadas de ventos de 60 km/h e fortes chuvas