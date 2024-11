Ex-marido de mulher encontrada em chamas é preso em Palotina Ex-marido de mulher encontrada em chamas é preso em Palotina Ric|Do R7 26/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kananda foi encontrada morta com o corpo em chamas em área rural de Palotina (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta segunda-feira (25), o ex-marido de Kananda Aparecida Silva da Rosa. A mulher foi encontrada morta e com o corpo em chamas no dia 18 de novembro, em uma estrada rural, em Palotina, no oeste do Paraná. Além do ex, outro suspeito também é investigado por envolvimento na morte da mulher.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Ric:

Capacete salva vida de ciclista em acidente com ônibus na canaleta

Curitiba celebra o maior Natal de sua história com 180 apresentações pela cidade

Esquenta Black Friday: Veja os sites que já começaram a bombar na internet