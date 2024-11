Ex-marido é apontado como principal suspeito em caso de jovem morta De acordo com a PCPR, o ex-marido é suspeito de ser traficante de drogas e incentivar o uso para Mônica de Fátima. O post Ex-marido... Ric|Do R7 15/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 22h28 ) twitter

Ex-marido é suspeito de matar jovem encontrada com roupas de ginástica na RMC

Conforme investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o principal suspeito pela morte da jovem encontrada morta com roupas de ginástica em Quatro Barras, na Grande Curitiba, é o ex-marido da vítima. O corpo de Mônica de Fátima Dias Machado foi encontrado no dia 11 de julho.

