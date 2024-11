Ex-namorado mata pedagoga e tira a própria vida; mulher foi amarrada e amordaçada Ex-namorado mata pedagoga e tira a própria vida; mulher foi amarrada e amordaçada Ric|Do R7 11/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h11 ) twitter

Vítima foi encontrada morta por colegas de trabalho (Foto: Redes Sociais)

A pedagoga Denise Rodrigues de Oliveira foi encontrada morta a facadas no apartamento onde morava, em Vicente Pires, no Distrito Federal. O ex-namorado da mulher, Adriel Munis Teixeira, também estava morto no local, segundo a polícia, com sinais de suicídio. Os corpos foram localizados nesta segunda-feira (11), por amigos de Denise.

