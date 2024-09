Ex-policial penal é liberado com tornozeleira após julgamento Jorge Guaranho, o ex-policial penal acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda, foi liberado com habeas corpus nesta quinta... Ric|Do R7 12/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h41 ) ‌



Jorge Guaranho é solto com tornozeleira eletrônica após julgamento no TJPR

Jorge Guaranho, o ex-policial penal acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda, foi liberado com habeas corpus nesta quinta-feira (12) e irá para casa usando tornozeleira eletrônica. A decisão ocorreu durante o julgamento no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).



