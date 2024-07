Ex-presidiário é executado em casa após cumprir pena por tráfico em Peabiru Um ex-presidiário foi executado dentro de casa com tiros de revólver em Peabiru, no Centro Ocidental do Paraná. Luiz Fernando Oliveira... Ric|Do R7 18/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 22h13 ) ‌



Ex-presidiário é executado em casa após cumprir pena por tráfico em Peabiru

Um ex-presidiário foi executado dentro de casa com tiros de revólver em Peabiru, no Centro Ocidental do Paraná. Luiz Fernando Oliveira Silva, de 32 anos, havia acabado de sair da prisão quando foi morto.

