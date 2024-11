Execução em Marialva: homem é morto com mais de 10 tiros no meio da rua Execução em Marialva: homem é morto com mais de 10 tiros no meio da rua Ric|Do R7 21/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h49 ) twitter

Execução em Marialva

Execução em Marialva: homem é morto com mais de 10 tiros no meio da rua Homem, conhecido como “tubarão”, é morto com mais de 10 tiros no meio da rua em Marialva; carro utilizado no crime foi incendiado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

